Мария Захарова высказалась об инвестициях США в «быстро развивающийся» бизнес Украины

В своем Telegram-канале Захарова напомнила о визите американского посла Бриджит Бринк в государство. Дипломат сообщила, что США подпишут с президентом Украины Владимиром Зеленским договор об инвестициях. Вашингтон планирует вложить 25 млн долларов в экономику страны. Эти деньги направят на помощь «быстро развивающемуся малому и среднему бизнесу».