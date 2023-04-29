Мария Захарова высказалась об инвестициях США в «быстро развивающийся» бизнес Украины

Представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала инвестиции США в малый и средний бизнес Украины. Она предположила, что Киев на эти деньги планирует открыть магазины по продаже марихуаны.
В своем Telegram-канале Захарова напомнила о визите американского посла Бриджит Бринк в государство. Дипломат сообщила, что США подпишут с президентом Украины Владимиром Зеленским договор об инвестициях. Вашингтон планирует вложить 25 млн долларов в экономику страны. Эти деньги направят на помощь «быстро развивающемуся малому и среднему бизнесу».
«Это что такое за «малый и средний бизнес» на 25 миллионов долларов сейчас заколосится на Украине? Откроют на Банковой магазины по продаже марихуаны как в Нью-Йорке?», – поделилась мнением Захарова.
Речь идет о публикации в ее аккаунте, где она критиковала «социальную» рекламу наркотиков. В ней авторы не осуждали прием запрещенных веществ.