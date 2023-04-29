Провинция Северный Синай вновь привлекает туристов верблюжьими гонками

Одним из самых популярных видов спорта в Египте являются верблюжьи гонки. На бега в провинции Северный Синай собрались зрители со всего арабского Востока.
Более 800 верблюдов прибыли в Эль-Ариш, чтобы принять участие в двухдневных верблюжьих соревнованиях.
«Клянусь Богом, эта гонка великолепна, и атмосфера потрясающая. Мы благодарим наши вооруженные силы за борьбу с терроризмом и за то, что они сделали Синай безопасным местом», — поделился местный житель Ахмед Эбрахим.
Из-за деятельности вооруженных группировок забеги пришлось прекратить. Традиционный праздник возродили лишь в прошлом году после 14-летнего перерыва.
С помощью верблюжьих гонок Северный Синай планирует привлечь туристов. Регион уже давно не сталкивается с угрозами со стороны террористических группировок, однако поток путешественников до сих пор не восстановился в полной мере.
«Мы уже много пострадали, и есть те, кто принял мученическую смерть, да смилуется над ними Аллах. С Божьей помощью мы причислим их к числу мучеников. Ситуация будет улучшаться, и мы вновь будем принимать туристов», — выразил надежду местный житель Мохаммед Мансур.