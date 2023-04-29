МЧС: пожарные полностью ликвидировали огонь в курганской деревне Логоушка

Природный пожар произошел в деревне Логовушка 27 апреля. По последним данным, огнем были охвачены более сотни строений. В результате погиб один человек. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о халатности. По предварительным данным, причиной возгорания в деревне стали искры от тепловоза.