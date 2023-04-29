Зампред СБ Дмитрий Медведев заявил, что не видит смысла в поддержке дипотношений с Польшей

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем аккаунте в Twittere (соцсеть заблокирована на территории РФ), что не видит необходимости поддерживать дипломатические отношения с Польшей, пока во главе страны стоят русофобы.
По его словам, Польша не может сохранять свою государственность до тех пор, пока в правительстве этой страны числятся ненавистники русской культуры, а ее граждане, выступают на стороне Украины в противостоянии с Россией.
«Польша как государство не должна существовать для нас, пока там у власти русофобы, а Украина полна польских наемников, которых нужно безжалостно уничтожить как крыс», — на английском и польском языках написал политик.
Ранее власти Варшавы вместе с полицией ворвались в школу при российском посольстве, МИД РФ посчитал эти действия враждебными, нарушающими Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.