Клиенты украинского «Приватбанка» столкнулись с масштабным сбоем в работе кредитной организации

Масштабный сбой произошел в работе украинского «Приватбанка», считающегося крупнейшим финансовым учреждением на территории страны. О проблемах сообщило местное издание «Страна.ua».
По имеющейся информации, клиенты организации не могут воспользоваться картами банка при оплате покупок. Также стало недоступно снятие наличных средств с «пластика» и наблюдаются проблемы при переводах.
Тем временем на официальном сайте «Приватбанка» появилось сообщение о проведении плановых технических работ. В частности, речь шла о совершенствовании системы безопасности кредитной организации.
Ранее сообщалось о прибытии в Киев американской делегации. По словам посла США в государстве Бриджит Бринкс, цель визита — подписание договора об инвестициях в малый и средний бизнес.