Артист Иван Агапов рассказал о последней совместной работе с актером Сергеем Колесниковым

Ведущий программы «Фазенда» на Первом канале, актер и заслуженный артист России Сергей Колесников ушел из жизни в возрасте 68 лет. В беседе с корреспондентом ФАН воспоминаниями о коллеге поделился актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Иван Агапов.
Собеседник отметил, что смерть Колесникова нельзя назвать никак иначе, кроме как трагедией.
«Это очень тяжелое известие. В первую очередь Сергей был замечательным человеком. Артистом был тоже прекрасным. Он был артистом старой школы, в хорошем смысле этого слова. Все это очень тяжело. Мы можем не ценить при жизни тех людей, которые рядом с нами, но Сергея ценили», — сказал актер.
Иван Агапов также поделился впечатлениями от совместной работы с артистом на съемках таких сериалов, как «Петербургские тайны», «Дело о “Мертвых душах”», «Анатомия убийства».
«Мы снимались во многих кинолентах. Буквально года назад мы делали антрепризу “Медный всадник” для Санкт-Петербурга. Там внезапно выбыл актер. Сроки уже сильно поджимали. Сергей откликнулся и замечательно справился, как и полагается профессионалу. Работать с ним было одно удовольствие. Он всегда оставался русским интеллигентом: деликатным, талантливым человеком, который не кричит о себе на каждом перекрестке. Нам всем будет его не хватать», — рассказал собеседник ФАН.
Кроме того, она назвал целый ряд черт, которые как нельзя лучше характеризовали Сергея Колесникова.
«У него было прекрасное чувство юмора. Он был музыкальным человеком: пел, играл на гитаре. Любил рассказывать анекдоты. Как и всякий актер, он был интересным собеседником и очень образованным человеком», — подытожил народный артист Российской Федерации.
Ранее из беседы с ФАН о смерти Сергея Колесникова узнал актер Валерий Баринов. Как рассказал собеседник, около недели назад артист перенес инсульт.