Артист Иван Агапов рассказал о последней совместной работе с актером Сергеем Колесниковым

Ведущий программы «Фазенда» на Первом канале, актер и заслуженный артист России Сергей Колесников ушел из жизни в возрасте 68 лет. В беседе с корреспондентом ФАН воспоминаниями о коллеге поделился актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Иван Агапов.