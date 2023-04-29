Учителя школы при посольстве России в Варшаве собирают вещи под звуки марша «Прощание славянки»

Сотрудники школы при посольстве России в Варшаве начали грузить вещи под звуки марша «Прощание славянки» после того, как польские власти предписали им покинуть здание сегодня до 18:00 по местному времени. Видео с места опубликовало РИА Новости.
К школе при российском посольстве подъехал грузовой автомобиль. Учителя под звуки марша «Прощание славянки» начали отгружать в него собранные вещи. Началось это после предписания польских властей всем находящимся в здании покинуть помещение до 18:00 по местному времени.
Стоит напомнить, что сотрудники варшавской мэрии с польской полицией сегодня утром ворвались в школу при посольстве России, выломав двери. Они оградили здание и закрыли ворота замком, чтобы никто не вынес имущество.