Командующий СБР Дагло обсудил с главой МИД Турции развитие ситуации в Судане

Хартум, 29 апреля. Командующий Силами быстрого реагирования (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло (Хамедти) во время телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу обсудил развитие ситуации в Судане, пишут арабские СМИ.
В ходе беседы Дагло выразил полную готовность своих солдат сделать все необходимое для обеспечения эвакуации граждан всех общин, а также приверженность к прекращению огня на период перемирия.
«Мы благодарим правительство и народ Турции за их сочувствие нашему народу в этом кризисе и заботу о безопасности и стабильности нашей страны», — заключил Хемедти.
Чавушоглу со своей стороны поблагодарил командующего СБР за помощь в эвакуации турецких граждан из Хартума.
Международное рейтинговое агентство Moody's считает, что разрушение социальной и физической инфраструктуры в Судане приведет к длительным экономическим последствиям.