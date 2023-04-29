Специалисты «Фобоса» прогнозируют три волны похолодания в Москве

Москвичам стоит ожидать три волны заморозков на майские праздники. Такой прогноз для жителей столицы дали специалисты центра погоды «Фобос».
По заверениям экспертов, в ближайшую ночь столбики термометров опустятся до нуля градусов. В Московской области показатели снизятся до -2 градусов. В восточной и центральной части столицы стоит ожидать температуру до -3 градусов.
Вторая волна заморозков обрушится на город в ночь на 2 мая. Жителям Москвы в это время также стоит ожидать минусовых температур. Однако затем, с 4 на 5 число, последует еще один пик похолодания.
Ранее специалист центра «Фобос» Михаил Леус комментировал климат Донецка. По мнению эксперта, аномальные дожди на территории региона могут быть вызваны циклоном.