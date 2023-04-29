Украинские боевики обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области

Боевики ВСУ нанесли удар по селу Новая Таволжанка в Белгородской области. О последствиях обстрела рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Сильные повреждения получил один частный нежилой дом, во двор которого прилетел снаряд. Урон также получили десять домовладений, где посекло заборы, окна и зацепило фасад, заявил глава Белгородской области.
«Есть повреждения линии электропередачи: без света остаются жители сел Архангельское, Шамино, Заборовка, Муром и Новая Таволжанка», — добавил Гладков в своем Telegram-канале.
Подомовой обход территории населенного пункта продолжается. Электрики приступят к восстановительным работам в ближайшее время, резюмировал губернатор.
Ранее в травматологический центр Донецка поступили четыре подростка с минно-взрывными травмами. Пострадавших привезли с множественными поражениями мягких тканей. У трех детей имеются ранения конечностей.