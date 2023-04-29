Украинские боевики обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Сильные повреждения получил один частный нежилой дом, во двор которого прилетел снаряд. Урон также получили десять домовладений, где посекло заборы, окна и зацепило фасад, заявил глава Белгородской области.