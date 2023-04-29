Каждый четвертый россиянин ожидает полную замену человеческого труда на ИИ

Практически полную замену человеческого труда искусственным интеллектом в большинстве профессий ожидают 25% граждан России. Об этом свидетельствуют данные Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Согласно исследованию, большая часть респондентов уверены, что в первую очередь ИИ заменит человека в сфере промышленного производства. В частности речь идет об автоматизированных производствах.
В то же время 64% опрошенных уверены, что ИИ не сможет заменить людей в большинстве профессий. Каждый девятый, или 11% респондентов затруднились дать оценку по дальнейшему развитию ситуации.
Ранее министр по вопросам цифровизации Японии Таро Коно заявил, что развитие ИИ может представлять опасность для демократии. В то же время глава ведомства признает, что внедрение нейросетей позволяет облегчить работу как правительства, так и бизнеса.