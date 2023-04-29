Общественники Ярославля призвали власти закрыть караоке-бар «Ад» за «сатанинские» выступления

Активисты недовольны программой караоке-бара «Ад» в Ярославле. Они призывают запретить выступления в «сатанинском» стиле.
Соответствующее обращение общественники из движения «Зов народа» составили для мэра города. Они подчеркнули, что хотели бы ограничить деятельность организации.
Причина заключается в тематике заведения. Основатель Денис Мартьянов создал заведение со слоганом «Аду – быть». Помещение оформлено в цветах крови. Чтобы попасть внутрь, гости должны соблюдать строгий дресс-код – «тотал секс».
По мнению общественников, такая программа не отвечает ценностям России. Она продвигает идеологию сатанизма.
«Как известно, Сатана является главным врагом Бога. Россия — это страна, которая сегодня защищает традиционные духовно-нравственные ценности», – сказано в обращении.
Однако есть мероприятия, заслуживающие внимания аудитории. Так, ранее социальная сеть ЯRUS опубликовала список самых интересных событий, которые пройдут 1 мая.