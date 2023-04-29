Тренер Роман Ротенберг предложил узнать о допуске к международным турнирам у президента США Байдена

Тренер хоккейной сборной «Россия 25» Роман Ротенберг сообщил журналистам, кому нужно задавать вопросы о допуске национальной команды к международным матчам. Об этом пишет РИА Новости.
По мнению тренера, на эти вопросы должны отвечать руководитель Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Джо Байден.
Также Ротенберг объяснил, что российская сборная участвует в международных матчах. Были проведены восемь матчей с Белоруссией, матч с Казахстаном. Однако об участии России в официальных турнирах чемпионатов мира и Олимпиад могут ответить только Бах и президенты Франции и США. Сборная России, в свою очередь, должна быть готова вернуться в любой момент.
«Мы должны быть готовы вернуться в любую минуту, но заниматься мы можем только тем, на что можем повлиять», - добавил тренер.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что считает условия от МОК для допуска россиян унизительными и склоняющими спортсменов к предательству Родины ради соревнований.