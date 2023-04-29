Тренер Роман Ротенберг предложил узнать о допуске к международным турнирам у президента США Байдена

Также Ротенберг объяснил, что российская сборная участвует в международных матчах. Были проведены восемь матчей с Белоруссией, матч с Казахстаном. Однако об участии России в официальных турнирах чемпионатов мира и Олимпиад могут ответить только Бах и президенты Франции и США. Сборная России, в свою очередь, должна быть готова вернуться в любой момент.