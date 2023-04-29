Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Сирийские правоохранители конфисковали большое количество оружия в провинции Деръа

Весь мир
Сирийские правоохранители конфисковали большое количество оружия в провинции Деръа

Среди находок представлены советские и западные образцы.

Сирийская полиция изъяла большую партию нелегального оружия из схрона, некогда сооруженного «Исламским государством»✱ (ИГ, запрещено в РФ) в провинции Деръа.

Склад был обнаружен при прочесывании ферм и городских окрестностей региона. Также большую помощь оказывают местные жители, случайно обнаруживающие те или иные опасные находки.

Изъятое оружие представлено автоматическими винтовками, средними и тяжелыми пулеметами, гранатометами, минометами, гранатами, различными патронами и прочими боеприпасами.

Компетентные органы продолжают искать террористов в освобожденных от власти ИГ✱ районах, а также вывозить обнаруженные взрывчатые вещества и оружие ради безопасности местных жителей.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
сирия оружие
Военкоры ФАН