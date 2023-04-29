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В Евросоюзе заявили, что для быстрого восстановления Украины понадобится 40 млрд долларов

Политика
В Евросоюзе заявили, что для быстрого восстановления Украины понадобится 40 млрд долларов

Более 40 миллиардов долларов потребуется на быстрое восстановление Украины. Об этом заявил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Также он предложил выделить Украине пакет помощи в размере 100 миллионов евро. По его словам, это позволит другим странам снять запреты на ввоз украинских пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника.

Польша и Венгрия в середине месяца на фоне протестов местных фермеров приостановили импорт украинской сельхозпродукции. Аналогичное решение приняли Словакия и Болгария.

Ранее Евродепутат Марсель де Граф призвал прекратить вооружать Украину. Голландский политик указал, что экономика Евросоюза была полностью разрушена из-за антироссийских санкций.
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