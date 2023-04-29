ВСУ обстреляли из артиллерии Горловку и Донецк

Украинские силовики обстреляли Донецк и Горловку при помощи артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Обстрелы были зафиксированы в 14:10 и 14:20 по московскому времени из населенных пунктов Максимильяновка и Дзержинск. Сообщается, что в общей сложности подразделения ВСУ выпустили десять снарядов.
«По направлению: населенный пункт Максимильяновка - город Донецк: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров... населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра», — говорится в сообщениях СЦКК.
Ранее ВСУ обстреляли населенный пункт Ясиноватая в ДНР. Украинские силовики выпустили девять снарядов из артиллерии 155 миллиметров.