Донецкий фигурист Михаил Тихонов примет участие в шоу Ильи Авербуха «Чемпионы. Любимые песни о главном»

По словам известного специалиста, в 2014 году семья мальчика была вынуждена покинуть родной город из-за неспокойной обстановки в регионе. Теперь подросток занимается в группе тренера по фигурному катанию Светланы Соколовской и вместе со знаменитой наставницей отрабатывает прыжки в четыре оборота.