Донецкий фигурист Михаил Тихонов примет участие в шоу Ильи Авербуха «Чемпионы. Любимые песни о главном»

Хореограф Илья Авербух сообщил журналистам, что на его шоу «Чемпионы. Любимые песни о главном» выступит юный фигурист из Донецка. Речь идет о тринадцатилетнем Михаиле Тихонове, который запомнился зрителям благодарю участию в проекте «Ледниковый период. Дети».
По словам известного специалиста, в 2014 году семья мальчика была вынуждена покинуть родной город из-за неспокойной обстановки в регионе. Теперь подросток занимается в группе тренера по фигурному катанию Светланы Соколовской и вместе со знаменитой наставницей отрабатывает прыжки в четыре оборота.
«Мне показалось очень важным, чтобы он тоже принял участие в этом шоу как талантливый фигурист с большим будущим», — пояснил Авербух.
Как стало известно, мероприятие состоится 4 мая в Москве. Шоу будет посвящено предстоящему празднованию Дня Победы.
В пятницу, 28 апреля, Комиссия спортсменов Олимпийского комитета РФ провела заседание по вопросу допуска до международных соревнований. По итогам встречи члены организации призвали пустить российских и белорусских атлетов на турниры без предъявления дополнительных требований.