В Судане стороны конфликта выбрали представителей для переговоров

Ранее президент США Джо Байден заявил о готовности Вашингтона вмешаться в конфликт на территории Судана. Он отметил, что часть сил была направлена для эвакуации американского посольства в стране, а дополнительные силы приведены в режим готовности на случай необходимости их участия в боевых действиях.