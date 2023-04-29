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В Судане стороны конфликта выбрали представителей для переговоров

Политика
В Судане стороны конфликта выбрали представителей для переговоров

Стороны конфликта в Судане выбрали своих представителей для переговоров, которые могут пройти в городе Джуба. Об этом сообщил РИА Новости источник в суданском МИД.

Отмечается, что для начала переговоров есть определенные трудности. Одна из них — это отсутствие авиасообщения с Южным Суданом.

«Армия Судана и Силы быстрого реагирования выбрали представителей для проведения переговоров между двумя сторонами, которые, скорее всего, пройдут в столице Южного Судана Джубе», — отметил источник.

Ранее президент США Джо Байден заявил о готовности Вашингтона вмешаться в конфликт на территории Судана. Он отметил, что часть сил была направлена для эвакуации американского посольства в стране, а дополнительные силы приведены в режим готовности на случай необходимости их участия в боевых действиях.
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