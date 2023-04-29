Мужчине пересадили искусственное сердце на Эйфелевой башне

Посетителя Эйфелевой башни прооперировали на месте, после того как у него остановилось сердце, сообщает канал BFMTV.
По информации журналистов, мужчина находился на втором этаже Эйфелевой башни в Париже, когда ему стало плохо. Прибывшие медики диагностировали остановку сердца и приняли решение об операции.
Врачам удалось успешно пересадить пациенту искусственное сердце. После операции мужчину с признаками жизни отвезли в больницу 15 округа Парижа.
Ранее московские врачи прооперировали новорожденного с пороком сердца. Операционное вмешательство прошло успешно, несмотря на то, что младенец после рождения весил всего 760 грамм.