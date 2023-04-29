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Мужчине пересадили искусственное сердце на Эйфелевой башне

Общество
Мужчине пересадили искусственное сердце на Эйфелевой башне

Посетителя Эйфелевой башни прооперировали на месте, после того как у него остановилось сердце, сообщает канал BFMTV.

По информации журналистов, мужчина находился на втором этаже Эйфелевой башни в Париже, когда ему стало плохо. Прибывшие медики диагностировали остановку сердца и приняли решение об операции.

Врачам удалось успешно пересадить пациенту искусственное сердце. После операции мужчину с признаками жизни отвезли в больницу 15 округа Парижа.

Ранее московские врачи прооперировали новорожденного с пороком сердца. Операционное вмешательство прошло успешно, несмотря на то, что младенец после рождения весил всего 760 грамм.
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