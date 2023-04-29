Губернатор Севастополя объявил о полной ликвидации пожара на городской нефтебазе

Пожар на нефтебазе в Севастополе полностью ликвидирован. Соответствующее заявление сделал губернатор города Михаил Развожаев.
Градоначальник подчеркнул, что об успешной борьбе с пожаром ему доложил руководитель главного управления МЧС по Севастополю генерал-майор Алексей Рохлин. На месте останется дежурный расчет.
«Благодарю всех наших огнеборцев за профессиональную работу!», — добавил Развожаев в своем Telegram-канале.
Михаил Развожаев также раскрыл новые детали, связанные с атакой украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на город.