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Губернатор Севастополя объявил о полной ликвидации пожара на городской нефтебазе

Общество
Губернатор Севастополя объявил о полной ликвидации пожара на городской нефтебазе

Пожар на нефтебазе в Севастополе полностью ликвидирован. Соответствующее заявление сделал губернатор города Михаил Развожаев.

Градоначальник подчеркнул, что об успешной борьбе с пожаром ему доложил руководитель главного управления МЧС по Севастополю генерал-майор Алексей Рохлин. На месте останется дежурный расчет.

«Благодарю всех наших огнеборцев за профессиональную работу!», — добавил Развожаев в своем Telegram-канале.

Михаил Развожаев также раскрыл новые детали, связанные с атакой украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на город.
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