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В Воронеже задержали украинца, который пытался собрать деньги на автомобиль для полка «Азов»*

Происшествия
В Воронеже задержали украинца, который пытался собрать деньги на автомобиль для полка «Азов»*

Сотрудники полиции Воронежа задержали уроженца Украины, который через соцсети собирал деньги на покупку пикапа для полка «Азов»✱ (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В отношении 19-летнего задержанного будет возбуждено дело о призыве к терроризму, сообщают авторы канала. Молодой человек публиковал посты с националистической тематикой.

В публикации также говорится, что задержанный разместил номер банковской карты для сбора средств на покупку машины. Средства должны были пойти на покупку автомобиля для батальона «Азов», пишут авторы канала со ссылкой на опубликованный пост.

Украинец может получить до семи лет лишения свободы по статье 205 УК РФ — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Смоленской области за публичные призывы к терроризму. Сообщалось, что 59-летний мужчина агитировал своих знакомых на совершение противоправных действий.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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