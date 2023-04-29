Психолог Михаил Лабковский рассказал, почему возникает желание все контролировать

По мнению Лабковского, корень проблем кроется во взаимоотношениях с родителями. Если они контролировали каждый шаг и все запрещали, ребенок вырастит с пониманием, что весь мир – зло. Во взрослом возрасте он попытается также сделать и со своими детьми. Вторая причина страха перед неизведанным – желание быть нужным.