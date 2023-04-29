Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Психолог Михаил Лабковский рассказал, почему возникает желание все контролировать

Общество
Психолог Михаил Лабковский рассказал, почему возникает желание все контролировать

Психолог Михаил Лабковский объяснил, почему возникает желание все контролировать, и как его побороть. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Лабковский убежден, что держать все под контролем людей вынуждает ожидание незапланированных событий. Поэтому им трудно и доверять. Если человек получил травмирующий опыт в предыдущих отношениях, то в следующих он попытается все проконтролировать.

«Нынешнему партнеру придется завоевывать доверие, давать проверять свой телефон и всячески доказывать, что он не такой», — объяснил психолог.

По мнению Лабковского, корень проблем кроется во взаимоотношениях с родителями. Если они контролировали каждый шаг и все запрещали, ребенок вырастит с пониманием, что весь мир – зло. Во взрослом возрасте он попытается также сделать и со своими детьми. Вторая причина страха перед неизведанным – желание быть нужным.

«У человека с низкой самооценкой может сформироваться защитный механизм, который помогает ему справиться с ощущением брошенности. Он компенсирует нехватку любви тем, что стремится взвалить на свои плечи всего и побольше. Чтобы окружающие увидели и поняли, что без него все точно развалится», – рассказал Михаил.

Психолог советует «ослабить хватку» и обратиться к специалисту, если самостоятельно решить проблему трудно.

Ранее блогер и лектор Сатья Дас поделился своим мнением о психологах Лабковском и Курпатове.
лабковский сатья дас курпатов контроль желание контролировать психология
Военкоры ФАН