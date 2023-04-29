Психолог Михаил Лабковский рассказал, почему возникает желание все контролировать

Психолог Михаил Лабковский объяснил, почему возникает желание все контролировать, и как его побороть. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Лабковский убежден, что держать все под контролем людей вынуждает ожидание незапланированных событий. Поэтому им трудно и доверять. Если человек получил травмирующий опыт в предыдущих отношениях, то в следующих он попытается все проконтролировать.
«Нынешнему партнеру придется завоевывать доверие, давать проверять свой телефон и всячески доказывать, что он не такой», — объяснил психолог.
По мнению Лабковского, корень проблем кроется во взаимоотношениях с родителями. Если они контролировали каждый шаг и все запрещали, ребенок вырастит с пониманием, что весь мир – зло. Во взрослом возрасте он попытается также сделать и со своими детьми. Вторая причина страха перед неизведанным – желание быть нужным.
«У человека с низкой самооценкой может сформироваться защитный механизм, который помогает ему справиться с ощущением брошенности. Он компенсирует нехватку любви тем, что стремится взвалить на свои плечи всего и побольше. Чтобы окружающие увидели и поняли, что без него все точно развалится», – рассказал Михаил.
Психолог советует «ослабить хватку» и обратиться к специалисту, если самостоятельно решить проблему трудно.
Ранее блогер и лектор Сатья Дас поделился своим мнением о психологах Лабковском и Курпатове.