Гусейн Гасанов и Инстасамка вошли в список блогеров, которых проверят на неуплату налогов

Правоохранители проверят более 30 блогеров с миллионной аудиторией на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег. В перечень вошли Гусейн Гасанов, Инстасамка, Егор Крид и другие.
По информации Telegram-канала Mash, более 30 российских блогеров оказались в так называемом «черном списке», который составили в МВД.
Стоит отметить, что эта информация появилась до ареста «инфоцыган» Елены Блиновской, Валерии Чекалиной и Александры Митрошиной. По данным СМИ, последняя погасила задолженность в 130 миллионов рублей. В результате чего ее убрали из списка.
Ранее в Госдуму был внесен проект закона о регулировании деятельности коучей. Как сообщает издание «Национальная служба новостей», их обяжут предоставлять программу мероприятий.