Гусейн Гасанов и Инстасамка вошли в список блогеров, которых проверят на неуплату налогов

Стоит отметить, что эта информация появилась до ареста «инфоцыган» Елены Блиновской, Валерии Чекалиной и Александры Митрошиной. По данным СМИ, последняя погасила задолженность в 130 миллионов рублей. В результате чего ее убрали из списка.