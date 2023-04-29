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Гусейн Гасанов и Инстасамка вошли в список блогеров, которых проверят на неуплату налогов

Шоу-бизнес
Гусейн Гасанов и Инстасамка вошли в список блогеров, которых проверят на неуплату налогов

Правоохранители проверят более 30 блогеров с миллионной аудиторией на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег. В перечень вошли Гусейн Гасанов, Инстасамка, Егор Крид и другие.

По информации Telegram-канала Mash, более 30 российских блогеров оказались в так называемом «черном списке», который составили в МВД.

Стоит отметить, что эта информация появилась до ареста «инфоцыган» Елены Блиновской, Валерии Чекалиной и Александры Митрошиной. По данным СМИ, последняя погасила задолженность в 130 миллионов рублей. В результате чего ее убрали из списка.

Ранее в Госдуму был внесен проект закона о регулировании деятельности коучей. Как сообщает издание «Национальная служба новостей», их обяжут предоставлять программу мероприятий.
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