Губернатор Севастополя Развожаев: до нефтяного резервуара смог долететь только один беспилотник

По словам градоначальника, до нефтяного резервуара долетел только один дрон. Второй беспилотник вывели из строя бойцы постов наружного наблюдения флота, которые применили стрелковое оружие. Обломки ликвидированного БПЛА впоследствии были обнаружены на побережье рядом с терминалом, сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.