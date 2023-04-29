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Губернатор Севастополя Развожаев: до нефтяного резервуара смог долететь только один беспилотник

Происшествия
Губернатор Севастополя Развожаев: до нефтяного резервуара смог долететь только один беспилотник

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев раскрыл новые подробности, связанные с атакой украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на город.

По словам градоначальника, до нефтяного резервуара долетел только один дрон. Второй беспилотник вывели из строя бойцы постов наружного наблюдения флота, которые применили стрелковое оружие. Обломки ликвидированного БПЛА впоследствии были обнаружены на побережье рядом с терминалом, сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.

Параллельно с атакой дронов на Севастополь в небе над Крымом удалось уничтожить еще два беспилотника, рассказал глава республики Сергей Аксенов.
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