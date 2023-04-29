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Американская делегация прибыла в Киев для подписания договора об инвестициях на сумму 25 млн долларов

Политика
Американская делегация прибыла в Киев для подписания договора об инвестициях на сумму 25 млн долларов

Делегация Соединенных Штатов прибыла на Украину с рабочим визитом. Об этом в своем Twitter-аккаунте написала посол Вашингтона в Киеве Бриджит Бринкс.

Как указано в сообщении, представители Белого дома намерены провести встречу с президентом страны Владимиром Зеленским. Ожидается, что по итогам переговоров стороны подпишут договор об инвестициях в размере 25 миллионов долларов.

«Мы должны действовать быстро, чтобы помочь экономике Украины не просто выжить, но и процветать», — отметила глава дипломатической миссии.

Она добавила, что деньги будут потрачены на помощь малому и среднему бизнесу.

Днем ранее сообщалось, что Европейская комиссия договорилась с пятью странами регионального содружества о снятии ограничений на ввоз украинского продовольствия. Речь идет о Румынии, Польше, Словакии, Венгрии и Болгарии.
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