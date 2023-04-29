Эксперты рассказали, как аллергикам выжить весной на даче

Весной, в период цветения различных растений, садоводы приезжают на дачу и обнаруживают изменения в своем самочувствии: насморк, кашель, зуд, покраснение глаз и даже отек Квинке. Как аллергику не погибнуть на даче, рассказал депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
«Врачи рекомендуют начать принимать антигистаминные препараты за неделю до начала цветения культур, на которые у вас аллергия, то есть «сыграть на опережение». Как только появляется зуд, насморк и другие симптомы, важно избегать взаимодействия с раздражителем. Если приезжаете на дачу, то можно работать на участке в маске или респираторе, а на окна лучше повесить марлю или сетку, чтобы пыльца не попадала в помещение. И обязательно обратитесь к врачу, чтобы вам подобрали подходящее лечение и это не переросло в отек Квинке или потерю сознания.
Существует также «прививка» от аллергии, которая борется не с симптомами, а с самой проблемой. Речь идет об аллерген-специфической иммунотерапии. Вам вводят дозу того аллергена, который вызвал заболевание. Постепенно наращивают дозировку, у организма возникает привыкание, и он вырабатывает устойчивость. Это как антитела при ковиде. Причем схема лечения по этому методу может быть как в инъекциях и таблетках, так и в каплях. Берегите себя и не пренебрегайте помощью специалистов», — посоветовал Никита Чаплин.
В свою очередь доктор медицинских наук, профессор Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова рассказала следующее:
«Пациенты с аллергией редко обращаются к врачам на ранних стадиях заболевания, что приводит к неправильному и несвоевременному лечению, вызывает серьезные, угрожающие жизни осложнения. Поэтому первый совет — своевременно обращайтесь к врачу.
В период обострения в качестве антигистаминных средств с целью уменьшения зуда в полости носа, чихания, ринореи, заложенности носа рекомендую использовать препараты системного действия без седативного эффекта (последнего поколения), такие как дезлоратадин, левоцетиризин, лоратадин, фексофенадин, цетиризин, эбастин. Из назальных противоаллергических препаратов — азеластин, левокабастин.
Для предотвращения контакта аэроаллергенов со слизистой полости носа можно также воспользоваться средствами для увлажнения, очищения и защиты слизистой — изотоническим солевым раствором, препаратами на основе морской воды.
Что касается аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ), которая снижает потребность в препаратах симптоматической и базисной терапии, то обращаю ваше внимание, что она рекомендуется вне периода обострения», — порекомендовала Оксана Пивоварова.
Ранее депутат Госдумы Чаплин посоветовал блогерам развивать дачный контент. По его словам, сегодня это особенно актуально и востребовано.