Эксперты рассказали, как аллергикам выжить весной на даче

Весной, в период цветения различных растений, садоводы приезжают на дачу и обнаруживают изменения в своем самочувствии: насморк, кашель, зуд, покраснение глаз и даже отек Квинке. Как аллергику не погибнуть на даче, рассказал депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.