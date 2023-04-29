Российский теннисист Медведев сыграет с Шевченко в третьем этапе серии «Мастерс»

Российский теннисист Даниил Медведев благодаря победе над итальянцем Андреа Вавассори вышел в третий круг серии «Мастерс» в Мадриде.
Медведев обыграл Вавассори со счетом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 22 минуты. В следующем этапе Медведев сыграет с 22-летним россиянином Александром Шевченко.
Турнир проходит в столице Испании, в городе Мадрид. Призовой фонд турнирного «Мастерса» превышает 7,7 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что россиянин Андрей Рублев тоже смог выйти в третий круг испанского турнира, обыграв швейцарца Стэна Вавринку.