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Российский теннисист Медведев сыграет с Шевченко в третьем этапе серии «Мастерс»

Спорт
Российский теннисист Медведев сыграет с Шевченко в третьем этапе серии «Мастерс»

Российский теннисист Даниил Медведев благодаря победе над итальянцем Андреа Вавассори вышел в третий круг серии «Мастерс» в Мадриде.

Медведев обыграл Вавассори со счетом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 22 минуты. В следующем этапе Медведев сыграет с 22-летним россиянином Александром Шевченко.

Турнир проходит в столице Испании, в городе Мадрид. Призовой фонд турнирного «Мастерса» превышает 7,7 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что россиянин Андрей Рублев тоже смог выйти в третий круг испанского турнира, обыграв швейцарца Стэна Вавринку.
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