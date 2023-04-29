Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Валерий Баринов заявил, что актер Сергей Колесников перенес инсульт около недели назад

Шоу-бизнес
Валерий Баринов заявил, что актер Сергей Колесников перенес инсульт около недели назад

Ведущий программы «Фазенда», заслуженный артист России Сергей Колесников совсем недавно перенес инсульт. Об этом корреспонденту ФАН заявил актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Валерий Баринов.

Известие о смерти коллеги стало настоящим тяжелым потрясением для артиста. Как выяснилось, о смерти своего давнего знакомого Валерий Баринов узнал только сейчас. Сокрушенный горем актер поделился своей версией того, что могло стать причиной кончины телеведущего.

«Ой, умер Сережа, елки-палки! Я не знал. Я знал, что у него инсульт. Где-то 20-21 апреля я играл в Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой в спектакле у Олега Меньшикова. Там я встретил Игоря Золотовицкого. Мы с ним давно не виделись. После спектакля встретились, разговорились. Он сказал: ”Ты знаешь, у Колесникова инсульт”», — сказал артист.
Валерий Баринов заявил, что актер Сергей Колесников перенес инсульт около недели назад

Валерий Баринов также отметил, что в свое время снимался с Сергеем Колесниковым в сериале «Петербургские тайны».

«Мы достаточно хорошо были с ним знакомы. Пару раз снимались с ним вместе. Очень часто встречались в “Приюте комедианта”. Он там был завсегдатай. Всегда с какими-нибудь веселыми номерами», — поведал собеседник ФАН.

Кроме того, он поделился, каким ему навсегда запомнился артист. Баринов также выразил радость в связи с тем, что сын Сергея Колесникова пошел по стопам отца и стал актером.

«Он был очень добрый, открытый человек. Как вам сказать, он всегда был готов к общению, помощи. Без каких-то там комплексов. Я очень рад за его сына. И вот такая беда», — заключил народный артист Российской Федерации.
Валерий Баринов заявил, что актер Сергей Колесников перенес инсульт около недели назад

Ранее актер Виктор Раков высказался о смерти ведущего программы «Фазенда». Он отметил, что всегда интересовался карьерой этого артиста.
петербургские тайны инсульт Сергей Колесников Валерий Баринов
Военкоры ФАН