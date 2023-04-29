Депутат Госдумы Александр Толмачев привез гуманитарный груз в Донбасс

Как узнал ФАН, депутат Государственной Думы России и руководитель московского областного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Александр Толмачев вместе с молодогвардейцами доставил донбассцам медикаменты, одежду, продукты и пасхальные куличи.
Александр Толмачев пообщался с жителями освобожденных территорий, встретился с волонтерами «Молодой Гвардии» и «Волонтерской роты», которые на протяжении нескольких месяцев работали в Донбассе. Также депутат Госдумы навестил людей, размещенных в гуманитарном центре «Единой России» в Мариуполе.
«Пообщался с сотрудниками центра и местными жителями. Взял в работу обращения по обеспечению детского сада необходимыми вещами, по закупке колясок и тростей для людей с ограничениями по здоровью. Эти просьбы будут выполнены», — поделился Александр Толмачев.
Парламентарий поздравил донбассцев со светлым праздником Пасхи и передал куличи, которые вместе с молодогвардейцами испек накануне.
«Доставили вещи и продукты, медикаменты, средства первой необходимости. Поинтересовались у жителей, что требуется привезти в следующий раз. Получили список и обязательно его отработаем. Например, есть потребность в вещах на лето. По возвращении домой сразу займемся формированием нового гуманитарного груза», — отметил лидер подмосковных молодогвардейцев.
Вместе с жителями Александр Толмачев обсудил восстановление жилых домов и социальных учреждений, а также определил дальнейшую программу помощи местному населению от подмосковных молодогвардейцев.
«Узнаем, что требуется, собираем своего рода наказы, чтобы вернуться с помощью –— не только гуманитарной, материальной, но и более масштабной, в виде новых законов, новых мер поддержки. Помощь донбассцам нужна как никому, стараемся использовать каждую секунду пребывания здесь для того, чтобы оказать ее. Намечаем планы, что нужно сделать к следующей поездке, и уже готовимся вернуться сюда снова — вернуться с помощью», — заявил парламентарий.
Во время поездки в Донецк Александр Толмачев встретился с сотрудниками Донецкого клинического территориального медицинского объединения. Напомним, что недавно врачи учреждения при содействии Александра Толмачева побывали в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии — центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского, где обменялись опытом с коллегами и приняли участие в научной конференции, посвященной вопросам кардиохирургии, в том числе в условиях боевых действий.
«Донецкие хирурги работают в сложнейших условиях. Стараемся им всемерно помогать, приглашаем в Москву и Подмосковье для обмена опытом и обучения новейшим технологиям. Подмосковные врачи при нашем содействии также ездят в Донбасс, оперируют, обучают коллег прямо на месте. Благодаря такому взаимодействию, такому сотрудничеству будут спасены десятки жизней и на линии фронта, и в мирной жизни», — подытожил депутат Государственной думы.
Ранее депутат ГД РФ Александр Толмачев предостерег от безответственного отношения к георгиевской ленточке.