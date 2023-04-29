Депутат Госдумы Александр Толмачев привез гуманитарный груз в Донбасс

Во время поездки в Донецк Александр Толмачев встретился с сотрудниками Донецкого клинического территориального медицинского объединения. Напомним, что недавно врачи учреждения при содействии Александра Толмачева побывали в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии — центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского, где обменялись опытом с коллегами и приняли участие в научной конференции, посвященной вопросам кардиохирургии, в том числе в условиях боевых действий.