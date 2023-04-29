Россиянин Шевченко впервые вышел в третий этап теннисного турнира серии «Мастерс» в Мадриде

22-летний российский теннисист Александр Шевченко одержал победу над чехом Иржи Легечкой и вышел в третий круг турнира серии «Мастерс», который проходит в Мадриде.
По итогам матча 29 апреля, Шевченко выиграл со счетом 6:1 и впервые в профессиональной карьере вышел в третий круг турнира. Длительность игры с чехом составила 45 минут.
Турнирная серия «Мастерс» проходит в столице Испании Мадриде. Призовой фонд чемпионата более 7,7 миллионов евро.
Ранее российский теннисист Карен Хачанов обыграл бразильца Тьягу Монтейру и также стал участником третьего круга «Мастерса».