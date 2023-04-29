Новейший корвет «Резкий» может поступить в Тихоокеанский флот летом 2023 года

Новейший многоцелевой корвет проекта 20380 «Резкий» может быть передан Тихоокеанскому флоту России перед днем ВМФ летом 2023 года. Об этом сообщила Объединенная судостроительная корпорация.
Амурское предприятие ОСК посетил начальник управления кораблестроения главного командования ВМФ РФ контр-адмирал Ильяс Шигапов. Он ознакомился с ходом работ по выполнению военных заказов.
«В ходе совещания особое внимание было уделено готовности корвета "Резкий". В настоящее время он продолжает прохождение государственных испытаний. В планах предприятия передать корвет Тихоокеанскому флоту летом 2023 года», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что ВМС США решили продать шесть кораблей прибрежной зоны. Одно судно было введено в эксплуатацию летом 2020 года.