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France24: ВСУ могут начать наступление в Запорожской области вместо форсирования Днепра

Армия
France24: ВСУ могут начать наступление в Запорожской области вместо форсирования Днепра

Армия Украины может начать наступление в Запорожской области вместо атаки через Днепр, сообщает France24.

Как пишет издание со ссылкой на экспертов, город Токмак в Запорожской области имеет стратегически важное положение. Киев может попытаться захватить его, чтобы отрезать пути снабжения российских войск в Херсонской области, рассказал сотрудник университета Глазго Гусейн Алиев.

Авторы статьи отметили, что о таких планах может говорить недавний обстрел города украинской артиллерией. Местная администрация заявляла о повреждении объектов инфраструктуры, а также частных домов, пишут журналисты. Как рассказывал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, удары могли быть нанесены из РСЗО Himars.
контрнаступление всу Украина Херсонская область
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