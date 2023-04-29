France24: ВСУ могут начать наступление в Запорожской области вместо форсирования Днепра

Армия Украины может начать наступление в Запорожской области вместо атаки через Днепр, сообщает France24.
Как пишет издание со ссылкой на экспертов, город Токмак в Запорожской области имеет стратегически важное положение. Киев может попытаться захватить его, чтобы отрезать пути снабжения российских войск в Херсонской области, рассказал сотрудник университета Глазго Гусейн Алиев.
Авторы статьи отметили, что о таких планах может говорить недавний обстрел города украинской артиллерией. Местная администрация заявляла о повреждении объектов инфраструктуры, а также частных домов, пишут журналисты. Как рассказывал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, удары могли быть нанесены из РСЗО Himars.