France24: ВСУ могут начать наступление в Запорожской области вместо форсирования Днепра

Авторы статьи отметили, что о таких планах может говорить недавний обстрел города украинской артиллерией. Местная администрация заявляла о повреждении объектов инфраструктуры, а также частных домов, пишут журналисты. Как рассказывал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, удары могли быть нанесены из РСЗО Himars.