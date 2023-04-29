В Британии начали расследование после обнаружения схемы устройства новой подлодки HMS Anson в туалете паба

Потеря схемы новейшей подлодки HMS Anson в туалете паба заставила ВМС Британии заняться выяснением причин инцидента и провести расследование. Подробности приводит газете The Guardian со ссылкой на представителя флота Соединенного Королевства.
Утерянные документы представляют собой типовые учебные материалы, в которых нет секретной информации, утверждает собеседник издания. Однако представитель британских ВМС поспешил добавить, что Лондон «крайне серьезно» относится к вопросам безопасности и попытается выяснить обстоятельства произошедшего.
Ранее стала известно, что стоимость субмарины составляет около 1,3 млрд фунтов стерлингов. По данным The Sun, паб в ту ночь был заполнен множеством людей, среди которых были как военные, так и гражданские.