В России помогут бизнесу реализовать мечту об электронной коммерции в Китае

Также необходимо зарегистрироваться в китайских соцсетях, потому что, скорее всего, для успешных продаж и развития собственного бренда продавцу или производителю нужно будет самому стать блогером и вести микроблог. Это связано с тем, что реклама в китайских соцсетях и на видеохостинге дорогая, ее могут позволить себе на постоянной основе только крупные коммерциализированные бренды.