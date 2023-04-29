В России помогут бизнесу реализовать мечту об электронной коммерции в Китае

Председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, координатор депутатской группы по связям с парламентом Китая Сергей Гаврилов рассказал корреспонденту ФАН, каким навыком нужно владеть для того, чтобы строить бизнес с китайскими партнерами.
«Первое и не самое простое, что нужно, если говорить о предпринимателях, желающих выйти на китайские маркетплейсы – это знать китайский язык. Это необходимо для открытия магазина, добавления в него своих товаров и дальнейшей коммуникации с аудиторией покупателей, важно чувствовать свою аудиторию», – отметил депутат.
На сегодняшний день около миллиарда жителей Китая являются активными интернет-покупателями, поэтому заявок будет достаточно. Собеседник ФАН рассказал, что доля электронной торговли в Китае, на основе пользовательского контента, составляет около 33% от общего объема товарооборота розничной онлайн-торговли в формате B2C (бизнес для потребителя).
«Продавцу или производителю, который продает или хочет продавать свои товары из России, в Китае нужно будет коммуницировать с местными блогерами, лидерами общественного мнения и так далее. Кстати, наверняка после снятия ковидных ограничений и восстановления турпотока из Китая в Россию, многие видели в крупных магазинах больших российских городов китайцев, которые ходят по торговому залу и снимают контент на смартфоны, рассказывают о товарах. Это китайские блогеры-обзорщики, с ними можно познакомиться даже здесь у нас и наладить коммуникацию, только для этого надо знать китайский», – разъяснил Сергей Гаврилов.
Кроме того, политический деятель рассказал, что в момент создания магазина на одной из международных платформ Alibaba (именно эта компания является оператором крупнейших маркетплейсов Китая) регистрация возможна только на китайском языке. Для верификации с помощью проверочного кода при регистрации подойдет исключительно китайский номер телефона.
Также необходимо зарегистрироваться в китайских соцсетях, потому что, скорее всего, для успешных продаж и развития собственного бренда продавцу или производителю нужно будет самому стать блогером и вести микроблог. Это связано с тем, что реклама в китайских соцсетях и на видеохостинге дорогая, ее могут позволить себе на постоянной основе только крупные коммерциализированные бренды.
«Что касается расчетов за товары, то валютное законодательство в нашей стране запрещает использовать иностранные платежные системы для получения оплаты за экспортируемые товары, а также с 1 марта действуют ограничения на использование иностранных мессенджеров банками (в том числе WeChat и Telegram, хотя порядок формально не утвержден). В то же время, Китайские маркетплейсы проводят платежи только через Alipay и WeСhatPay», – добавил политический деятель.
По мнению депутата, стоит рассмотреть возможность расширения российских инструментов и платформ для взаимных расчетов и платежей. Это поможет таким структурам с госучастием, как, например, «Почта России», которая оказывает содействие в основном производителям товаров.
«При этом, мы понимаем, что сами российские производители не всегда являются или стремятся стать экспортерами в Китай. Так как у нас есть Telegram – по сути аналог WeChat, нам стоит проработать вопросы с китайским правительством и парламентом, а также с китайской компанией Tencent вопросы дальнейших совместных шагов для расширения расчётов, и я уверен, что мы сможем выработать универсальный подход для продвижения нашей торговой деятельности на китайском рынке», – заключил Сергей Гаврилов.
Ранее депутат Гаврилов рассказал, что один из способов решения проблемы кадрового дефицита — молодежный профориентационный туризм.