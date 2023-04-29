Стало известно, как выглядит сыгравшая юную Михримах актриса из сериала «Великолепный век»

Свою жизнь 20-летняя Мутлуч решила посвятить архитектуре, несмотря на актерское прошлое. Сейчас девушка обучается профессии в университете. Экранная Михримах выросла, а поклонники отмечают, что она вызывает у них восторг своей красотой.