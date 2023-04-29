Стало известно, как выглядит сыгравшая юную Михримах актриса из сериала «Великолепный век»

В интернет просочились современные фотографии турецкой актрисы Мелис Мутлуч, которая сыграла юную Михримах в сериале «Великолепный век».
Актриса в сериале «Великолепный век» исполнила роль дочери Султана Сулеймана. В интервью она отмечала, что ей нравилось играть Михримах. После этого проекта к своим годам Мутлуч появилась еще в четырех кинокартинах.
Свою жизнь 20-летняя Мутлуч решила посвятить архитектуре, несмотря на актерское прошлое. Сейчас девушка обучается профессии в университете. Экранная Михримах выросла, а поклонники отмечают, что она вызывает у них восторг своей красотой.
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