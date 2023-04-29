Пять жителей американского штата Техас погибли в результате стрельбы в частном доме

Стрельба в американском штате Техас привела к гибели пятерых человек. Об этом сообщил местный телеканал ABC, сославшись на управление шерифа округа Сан-Джакито.
Трагедия произошла в Кливленде, расположенном к северу от Хьюстона. При этом стало известно, что злоумышленник был вооружен штурмовой винтовкой AR-15.
По данным правоохранителей, мужчина находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Он ворвался в частный жилой дом, после чего открыл огонь по находившимся в здании людям.
Смертельные ранения получили пятеро человек. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции — они занимаются поисками подозреваемого, который скрылся после совершения преступления.
При этом власти призвали жителей населенного пункта оставаться в своих квартирах. Также гражданам было предписано не приближаться к месту трагедии.
Ранее три бензовоза загорелись в Нижегородской области. Пожар произошел на стоянке в поселке Кстово.