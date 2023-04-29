Гонорары певца Валерия Леонтьева снизились почти в два раза

Певец Валерий Леонтьев стал брать меньше денег за свои концерты. Причина заключается в том, что артист уже не может выступать на сцене так долго из-за возраста.
Как сообщает агентство «7Дней», у артиста уменьшилось не только количество концертов, но и их длительность. Как правило, он устраивает частные гастроли.
При этом расценки также стали падать. «Салонное» выступление ранее могло обойтись в шесть миллионов рублей. Сегодня стоимость гораздо скромнее – три с половиной. Однако это вовсе не означает, что он стал зарабатывать меньше, сообщает издание. Раньше свою наценку делали разные агентства.
Стоит отметить, что у некоторых звезд цена выступления гораздо выше. Например, у певца Григория Лепса. Как отмечает издание «Национальная служба новостей», за корпоратив с ним заказчику придется отдать 10 миллионов рублей.