Гонорары певца Валерия Леонтьева снизились почти в два раза

При этом расценки также стали падать. «Салонное» выступление ранее могло обойтись в шесть миллионов рублей. Сегодня стоимость гораздо скромнее – три с половиной. Однако это вовсе не означает, что он стал зарабатывать меньше, сообщает издание. Раньше свою наценку делали разные агентства.