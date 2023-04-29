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Минобороны РФ: ВСУ потеряли 575 бойцов на Донецком направлении

Армия
Минобороны РФ: ВСУ потеряли 575 бойцов на Донецком направлении

Вооруженные силы России смогли ликвидировать более 575 бойцов ВСУ и наемников на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо личного состава, ВСУ потеряли три БМП, два танка, две бронемашины и 20 автомобилей. Кроме того, украинская артиллерия лишилась двух САУ и одной гаубицы Д-30.

«Общие потери противника на донецком направлении составили более 575 украинских военнослужащих и наемников<...>, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — сообщил Конашенков.

Накануне бомбардировщики ВКС России нанесли удары по нескольким районам Украины. В атаке участвовали самолеты ТУ-22 и ТУ-95.
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