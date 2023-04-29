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«Много лет нарушает закон»: Мария Захарова назвала провокацией захват школы при посольстве России

Политика
«Много лет нарушает закон»: Мария Захарова назвала провокацией захват школы при посольстве России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жестко отреагировала на захват здания российской школы при посольстве в Варшаве.

Дипломат назвала поведение польской стороны вызывающим и противоправным. По ее словам, захват образовательного учреждения можно охарактеризовать одним словом — провокация.

«Официальная Варшава много лет нарушает закон: международное право, двусторонние соглашения, внутреннее законодательство», — подчеркнула Захарова в своем Telegram-канале.

Власти польской столицы и местная полиция ранее ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Они также повесили на ворота цепь с замком, чтобы из учреждения нельзя было вывезти имущество.
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