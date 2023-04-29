Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

ВС России нанесли удар по местонахождению командного состава группировки войск ВСУ «Херсон»

Армия
ВС России нанесли удар по местонахождению командного состава группировки войск ВСУ «Херсон»

Вооруженные силы России 28 апреля нанесли удар высокоточным оружием по месту базирования командного состава объединенной группировки войск ВСУ «Херсон». Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Цель группового удара была достигнута. Были задействованы крылатые ракеты большой дальности морского базирования.

В начале апреля российские военнослужащие за сутки поразили командно-наблюдательные пункты батальонов двух бригад ВСУ в населенных пунктах ДНР. Также удалось уничтожить склад боеприпасов.

Ранее группировка ВС РФ «Юг» уничтожила опорный пункт противника. Обстрел велся артиллерийским оружием «Мста-Б».
командный пункт ВСУ группировка войск всу вс россии
Военкоры ФАН