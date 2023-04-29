Советский актер Юрий Белов разрушил свою карьеру шуткой о генсеке Хрущеве

Один из ярких актеров советского кино Юрий Белов сломал карьеру неудачной шуткой о генеральном секретаре Никите Хрущеве. Об этом пишет издание Sport24.
Артист любил выпить и на одном из застолий позволил себе неосторожное высказывание о главе СССР. Об этом рассказал друг Белова, режиссер Александр Орлов.
«Однажды на посиделках в ресторане Дома кино Юра позволил себе какие-то неосторожные слова о Хрущеве: мол, Никиту Сергеевича скоро снимут», — рассказал он.
Режиссер предположил, что кто-то из присутствовавших донес на актера госорганам. Авторы статьи рассказали, что после этого чекисты допросили Белова и после признания ему грозила тюрьма. Вместо этого его поместили в психиатрическую больницу.
Эти события поставили крест на карьере актера. Он перестал получать предложения сняться в кино и практически перестал играть в Театре киноактера. После клиники Белов сыграл 20 эпизодических ролей в кино, но к былой славе так и не вернулся.
Ранее стало известно о смерти актера и ведущего программы «Фазенда» Сергея Колесникова. Сообщалось, что артист умер в 69 лет от инсульта.