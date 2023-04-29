Певица Наташа Королева раскрыла секрет долгого брака с Сергеем Глушко

Известная певица Наташа Королева назвала частые объятия с супругом Сергеем Глушко секретом своего семейного счастья. В августе 2023 года звездная пара отпразднует 20-летие со дня свадьбы.
При этом исполнительница призналась, что они с мужем считают регулярный телесный контакт крайне полезным занятием. Все из-за того, что объятия обладают «мощным терапевтическим эффектом» — нормализуют работу нервной системы и повышают иммунитет. Об этом артистка рассказала в интервью для издания kp.ru.
Также собеседница агентства раскрыла, какой подарок планирует подготовить для Тарзана на годовщину свадьбы. Она собирается записать песню, у которой будет потенциал стать гимном всех влюбленных.
Ранее на Первом канале состоялась премьера нового выпуска музыкального шоу «Голос». Эпизод запомнился зрителям исключением фаворитки передачи Айнур Нурпеисовой.