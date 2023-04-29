Певица Наташа Королева раскрыла секрет долгого брака с Сергеем Глушко

При этом исполнительница призналась, что они с мужем считают регулярный телесный контакт крайне полезным занятием. Все из-за того, что объятия обладают «мощным терапевтическим эффектом» — нормализуют работу нервной системы и повышают иммунитет. Об этом артистка рассказала в интервью для издания kp.ru.