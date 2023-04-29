В сети раскритиковали высказывание главы Еврокомиссии фон дер Ляйен об Украине

В социальной сети Twitter (соцсеть заблокирована на территории РФ) пользователи активно обсуждают высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В ходе саммита Global Citizen в Нью-Йорке она заявила, что «Украина сражается за всех нас». Многие остались недовольны словами политика.
По мнению комментаторов, подобная формулировка неприемлема, потому как нынешнее противостояние не то, в чем заинтересованы простые жители Европы. Более того, действующая политика возмущает их.
По мнению одного из пользователей, украинская сторона сражается не за него, а за глобалистов и военно-промышленный комплекс Запада.
Другой комментатор выразился о том, что действия главы Еврокомиссии в настоящее время ведут не к утверждению мира, а к сражениям «до последнего украинца».
Ранее бывший премьер Великобритании Лиз Трасс негативно высказалась о главе Еврокомиссии и президенте Франции Эммануэле Макроне из-за их визита в Китай.