Financial Times: переданные Украине 20 итальянских самоходок не готовы к бою

Власти Украины заявили, что преданные Италией 20 самоходных орудий не были готовы к бою. Об этом сообщило издание Financial Times.
Италия в апреле передала Украине 20 самоходных артиллерийских орудия M109L. Переправили данные установки при помощи железной дороги.
САУ и другая военная техника были замечены на вокзале в город Удине. По информации FT, с машин были стерты опознавательные знаки и номера.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен обсудить гарантии безопасности для Украины на июльском саммите. Отмечается, что этот вопрос будет иметь приоритетное значение на предстоящем мероприятии.