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Financial Times: переданные Украине 20 итальянских самоходок не готовы к бою

Армия
Financial Times: переданные Украине 20 итальянских самоходок не готовы к бою

Власти Украины заявили, что преданные Италией 20 самоходных орудий не были готовы к бою. Об этом сообщило издание Financial Times.

Италия в апреле передала Украине 20 самоходных артиллерийских орудия M109L. Переправили данные установки при помощи железной дороги.

САУ и другая военная техника были замечены на вокзале в город Удине. По информации FT, с машин были стерты опознавательные знаки и номера.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен обсудить гарантии безопасности для Украины на июльском саммите. Отмечается, что этот вопрос будет иметь приоритетное значение на предстоящем мероприятии.
Украина M109L италия сау
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