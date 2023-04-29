У нас страна прекратит свое существование, если ее не спасти от бюрократии — Пригожин в интервью Пегову

Россия может прекратить свое существование, если ее не спасти от бюрократии. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Предприниматель в интервью основателю проекта WarGonzo Семену Пегову рассказал о положении бойцов ЧВК «Вагнер» в рамках спецоперации на Украине, а также акцентировал внимание на основных проблемах, с которым столкнулись «музыканты».
По словам Пригожина, бойцы «оркестра» уже давно испытывают трудности с боеприпасами. Человек, который занимается этим вопросом, вынужден по несколько дней стоять в очереди, наслаждаясь «бюрократией». Ответственность за это несут либо «Клуб капризных дедушек», либо «Клуб капризных карликов».
«У нас страна прекратит свое существование, если ее не спасти от бюрократии», — подчеркнул основатель ЧВК «Вагнер».
Предприниматель добавил, что Рублевка — это образное название того места, где проживают те самые бюрократы. Как только они занимают какую-нибудь высокую должность, то у них сразу появляется большой дом и в жизни становится все хорошо.
«У них, когда занимают какую-то должность, заместителя какого-нибудь министра, сразу дом офигенный, там все в жизни становится хорошо», — пояснил бизнесмен в интервью Пегову.
Пригожин ранее в беседе с основателем WarGonzo рассказал о главной проблеме ЧВК «Вагнер» на фронте. По словам бизнесмена, «музыкантам» серьезно не хватает боеприпасов для успешного ведения боевых действий.