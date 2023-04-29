Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

У нас страна прекратит свое существование, если ее не спасти от бюрократии — Пригожин в интервью Пегову

Общество
У нас страна прекратит свое существование, если ее не спасти от бюрократии — Пригожин в интервью Пегову

Россия может прекратить свое существование, если ее не спасти от бюрократии. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Предприниматель в интервью основателю проекта WarGonzo Семену Пегову рассказал о положении бойцов ЧВК «Вагнер» в рамках спецоперации на Украине, а также акцентировал внимание на основных проблемах, с которым столкнулись «музыканты».

По словам Пригожина, бойцы «оркестра» уже давно испытывают трудности с боеприпасами. Человек, который занимается этим вопросом, вынужден по несколько дней стоять в очереди, наслаждаясь «бюрократией». Ответственность за это несут либо «Клуб капризных дедушек», либо «Клуб капризных карликов».

«У нас страна прекратит свое существование, если ее не спасти от бюрократии», — подчеркнул основатель ЧВК «Вагнер».

Предприниматель добавил, что Рублевка — это образное название того места, где проживают те самые бюрократы. Как только они занимают какую-нибудь высокую должность, то у них сразу появляется большой дом и в жизни становится все хорошо.

«У них, когда занимают какую-то должность, заместителя какого-нибудь министра, сразу дом офигенный, там все в жизни становится хорошо», — пояснил бизнесмен в интервью Пегову.

Пригожин ранее в беседе с основателем WarGonzo рассказал о главной проблеме ЧВК «Вагнер» на фронте. По словам бизнесмена, «музыкантам» серьезно не хватает боеприпасов для успешного ведения боевых действий.
пригожин чвк вагнер wargonzo
Военкоры ФАН