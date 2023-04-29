Спасатели выловили из Москвы-реки напугавший прохожих труп мужчины

Труп мужчины обнаружен в Москве-реке. Останки заметили неподалеку от Большого Москворецкого моста.
Проплывавший в водоеме труп напугал прохожих в центре столицы. Очевидцы вызвали спасателей, которые выловили тело из реки.
По предварительным данным, останки мужчины были сильно заилены. На место происшествия выехали сотрудники полиции, передает Telegram-канал SHOT.
Спасатели в Татарстане ранее обнаружили тело провалившегося под лед мужчины 1982 года рождения в ходе поисковых мероприятий на реке Каме около села Красный Бор Агрызского района, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.