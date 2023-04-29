Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Госдуме обсуждают возможность внесения поправок в закон о военном положении

Общество
В Госдуме обсуждают возможность внесения поправок в закон о военном положении

Председатель комитета Государственной думы (Госдумы) по госстроительству Павел Крашенинников заявил, что в депутаты обсуждают внесение корректив в закон о военном положении, сообщает «Ведомости».

Крашенинников подчеркнул, что эти изменения необходимы, потому что закон не позволяет организовать выборы, если в регионе введен военный режим. Такое положение установлено в четырех новых субъектах России, где уже готовятся к избирательной кампании.

По словам депутата, законопроект сейчас обсуждается на собраниях парламентариев. Коррективы могут внести в Госдуму в скором времени.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предложили ввести налог для миллионеров в помощь мобилизованным. С такой инициативой выступили члены партии «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Кузнецов и Олег Нилов.
госдума законопроект военное положение Павел Крашенинников
Военкоры ФАН