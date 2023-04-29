Житель Москвы хотел устроиться на работу и попал в компанию, которая спонсирует ВСУ

Житель Москвы планировал устроиться охранником в одну из столичных компаний. В организации ему заявили, что все сотрудники принудительно спонсируют ВСУ.
Об инциденте сообщил Telegram-канал SHOT. Авторы отметили, что москвич хотел трудоустроиться и записался на собеседование. После этого ему позвонили на WhatsApp и рассказали об условиях работы.
На последнем этапе, когда речь зашла о зарплате, HR поделился подробностями. Выяснилось, что компания вынуждает сотрудников отдавать 2 тыс. рублей с заработка на украинскую армию. После разговора мужчина обратился в полицию. На данный момент проводятся проверки.
Стоит отметить, что накануне именно ВСУ вели обстрел по городу Донецку. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» пообщалось с местными жителями. Они рассказали об инцидентах более подробно. По их мнению, целью было одно из медучреждений.