Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Житель Москвы хотел устроиться на работу и попал в компанию, которая спонсирует ВСУ

Происшествия
Житель Москвы хотел устроиться на работу и попал в компанию, которая спонсирует ВСУ

Житель Москвы планировал устроиться охранником в одну из столичных компаний. В организации ему заявили, что все сотрудники принудительно спонсируют ВСУ.

Об инциденте сообщил Telegram-канал SHOT. Авторы отметили, что москвич хотел трудоустроиться и записался на собеседование. После этого ему позвонили на WhatsApp и рассказали об условиях работы.

На последнем этапе, когда речь зашла о зарплате, HR поделился подробностями. Выяснилось, что компания вынуждает сотрудников отдавать 2 тыс. рублей с заработка на украинскую армию. После разговора мужчина обратился в полицию. На данный момент проводятся проверки.

Стоит отметить, что накануне именно ВСУ вели обстрел по городу Донецку. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» пообщалось с местными жителями. Они рассказали об инцидентах более подробно. По их мнению, целью было одно из медучреждений.
москва всу
Военкоры ФАН