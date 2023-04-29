Есть ли у Украины план Б? Колонка Голоса Мордора

Я уверен, что соответствующие правовые акты уже готовы и ждут своего часа. И этот час настанет в том случае, если украинское контрнаступление будет провальным (что наиболее вероятно), либо же не начнется вовсе. Тогда парламенты обеих стран очень быстро примут соответствующие документы. Не исключено, что в эту же Унию, в том, или ином виде, войдут Литва и Латвия, но на других условиях, куда более выгодных, чем для Украины. Их отношения с Варшавой могут строиться на принципах конфедерации, а вот Украина будет полностью в подчиненном состоянии. Не исключено, что впоследствии Польша захочет провернуть такой же трюк и в отношении прибалтов, но только если успеет.