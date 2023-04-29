Есть ли у Украины план Б? Колонка Голоса Мордора

Уже всем очевидно, что украинская сторона не особо рвется в контрнаступление, так как понимает, чем оно может закончиться. То же самое понимают и на Западе, но тем не менее, активно подталкивают Украину к контрнаступлению. По понятным причинам: стоимость проекта «Украина» растет с каждым днем и он уже давно стал убыточным. Нужно вернуть хоть какие-то идеологические инвестиции, не говоря уже о материальных.
Но для самой Украины все гораздо серьезнее. Речь идет не об инвестициях и выгоде, а о существовании государства в нынешнем виде вообще. Сохранить его очень им очень хочется, хоть чучелом, хоть тушкой. И наверняка, на самый крайний случай у Украины есть некий план Б.
Каков он? Догадаться несложно, учитывая всю страстную любовь Украины с Польшей, которую мы наблюдаем в последнее время. Любовь достаточно странная, ибо она больше на словах, а на деле — усиливающийся прессинг на украинских беженцев в Польше и демарш в отношении украинского зерна, которое разоряет польских фермеров.
Но тем не менее, Украина наверняка считает, что Польша ей поможет в случае провала «контрнаступа». Поможет не военным путем, а политическим. И наверняка, самая главная договоренность Владимира Зеленского и Анджея Дуды заключается в том, что в случае череды критических военных неудач, возможно заключение некоей польско-украинской Унии. Уния для Польши, в том или ином виде — вообще многовековая идея фикс. Причем, Польша всегда рассматривала подобный тип союза не как союз, а как плацдарм для полного подчинения и поглощения союзника.
В истории такое уже было. Примерно тем же образом Польша пыталась сожрать Великое Княжество Литовское и та история закончилось утратой ВКЛ государственности, которая благополучно существовала несколько веков до этого.
Кстати, в ту Унию входили и некоторые территории нынешней Украины.
Большие геополитические планы Польши всегда обладали одним критическим недостатком — польский пан должен быть на первом месте, а другие народы обязаны быть либо на положении холопов, либо же полностью полонизироваться. И исторический опыт Польши бессилен против этого недостатка. Она снова собирается наступить на те же грабли, что и несколько веков назад.
Как же может выглядеть уния Украины и Польши?
Я уверен, что соответствующие правовые акты уже готовы и ждут своего часа. И этот час настанет в том случае, если украинское контрнаступление будет провальным (что наиболее вероятно), либо же не начнется вовсе. Тогда парламенты обеих стран очень быстро примут соответствующие документы. Не исключено, что в эту же Унию, в том, или ином виде, войдут Литва и Латвия, но на других условиях, куда более выгодных, чем для Украины. Их отношения с Варшавой могут строиться на принципах конфедерации, а вот Украина будет полностью в подчиненном состоянии. Не исключено, что впоследствии Польша захочет провернуть такой же трюк и в отношении прибалтов, но только если успеет.
Обязательно будет ввод польских войск на украинские территории, причем украинские войска могу формально влиться в общую, украинско-польскую армию. Это вовсе не означает, что польские регулярные войска будут воевать за Украину. Выполнять они будут чисто оккупационные функции на западноукраинских территориях, а вот воевать на востоке Украины придется все равно украинцам. Конечно, Польшу будет интересовать вся территория Украины до Днепра, но риски вступления в прямое вооружённое противостояние с Россией будут перевешивать эту наглость.
Ну а закончится все ровно так же, как и всегда — крупным геополитическим кризисом, из которого Польша обязательно выйдет проигравшей. Не будет поддержки ЕС и НАТО, так как там никто не захочет брать на себя риски, могущие привести к третьей мировой войне. Конечно, сдерживать Польшу никто не будет, но и помогать желающих тоже не найдётся. Ну может быть только США, но больше на словах.
В итоге Польше может потерять не только удачно сожранный кусок Украины, но и понести огромные потери в экономике, а то и лишиться членства в ЕС. Ну а каков будет внутриполитический кризис, можно себе только представить. В Польше и так полно внутренних противоречий, которые есть не только между консерваторами и прогрессистами, но и между различными территориями, которые исторически существовали отдельно друг от друга. Вряд ли западная Польша захочет терять экономические преференции, которые ей даёт близость к Германии. А для этого придется добиваться большей независимости от Варшавы.
В итоге Польша на самом деле может превратиться из унитарной страны в некую конфедерацию, разные части которой будут находиться под влиянием своих, более сильных соседей.
Впрочем, Польше это не впервой. И вряд ли этого удастся избежать в очередной раз.