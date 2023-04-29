В Центральном детском магазине на Лубянке появился первый VK Store в Москве

VK открыла свой первый магазин в Москве и второй в России – VK Store. Он расположен на территории Центрального детского магазина на Лубянке.
Накануне VK организовал вечеринку, на которую пригласил многих блогеров. Ведущей была Юлия Коваль. На праздник заглянули Карина Кросс, Ника Вайпер, Катя Голышева, Наташа НГТВ и другие. Знаменитости хорошо повеселились. Одни устроили битву подушками, другие купались в сухом бассейне, а третьи отдыхали во время примерки одежды и аксессуаров VK. Также любители шоппинга смогли посоревноваться в состязании в формате «возьми, сколько сможешь».
На специальном модном показе VK Store продемонстрировало летнюю коллекцию одежды. Линейка включала в себя концептуальные футболки, кроп-топы и свитшоты с культовыми персонажами стикеров «ВКонтакте». Заключительным штрихом вечера стало выступление MIA BOYKA.
На новой площадке будет доступен ни только широкий ассортимент одежды, но и умные колонки из линейки VK Капсула. Здесь планируют проводить встречи с популярными контентмейкерами.
Ранее молодые дизайнеры Санкт-Петербурга впервые представили свои коллекции на Неделе моды.