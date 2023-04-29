В Центральном детском магазине на Лубянке появился первый VK Store в Москве

Накануне VK организовал вечеринку, на которую пригласил многих блогеров. Ведущей была Юлия Коваль. На праздник заглянули Карина Кросс, Ника Вайпер, Катя Голышева, Наташа НГТВ и другие. Знаменитости хорошо повеселились. Одни устроили битву подушками, другие купались в сухом бассейне, а третьи отдыхали во время примерки одежды и аксессуаров VK. Также любители шоппинга смогли посоревноваться в состязании в формате «возьми, сколько сможешь».